S. Marinella, lavori alla stazione ferroviaria. Piazza Matteotti interdetta al traffico

SANTA MARINELLA – Si comunica alla cittadinanza che a causa dei lavori di ristrutturazione che interessano la Stazione Ferroviaria di Santa Marinella, sarà operativa a tutti gli effetti, tra qualche giorno, l’ordinanza sulla nuova viabilità in Piazza Matteotti (Piazzale della Stazione FF.SS).

Sarà infatti esecutivo il divieto di transito e il divieto di sosta e fermata h24, per tutte le categorie di veicoli, con rimozione coatta a mezzo servizio carro attrezzi autorizzato, nel Piazzale Matteotti antistante la Stazione Ferroviaria, fino al termine dei lavori di rifacimento dello stesso, con esclusione dei Mezzi di Soccorso, delle Forze di Polizia , dei Carabinieri della Stazione dei Carabinieri ivi presente, delle persone diversamente abili, dei mezzi di Trasporto Locale, del servizio taxi e dei residenti che necessariamente debbano transitare per accedere alle proprie abitazioni.

“Un atto necessario – ha dichiarato l’Assessore Amanati –per disciplinare diversamente i flussi veicolari nella suddetta piazza, nel rispetto della sicurezza stradale e per permettere la salita e la discesa degli utenti e le manovre dei mezzi del trasporto pubblico locale in sicurezza, considerato che per permettere l’esecuzione dei predetti lavori occorre predisporre un idoneo dispositivo di traffico temporaneo per il tempo strettamente necessario, al fine di salvaguardare in particolar modo la sicurezza pubblica dei pedoni”