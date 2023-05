S. Marinella. Fiorelli: “Puntiamo al riconoscimento della Bandiera Blu”

SANTA MARINELLA – Dal candidato Sindaco Domenico Fiorelli riceviamo e pubblichiamo:

“Il mare è la più grande risorsa economica, culturale e turistica di Santa Marinella e Santa Severa.

Sindaco che ama veramente la nostra città deve puntare forte su questo asset per farne un vettore di sviluppo e di ricchezza, da ogni punto di vista, per questo ho voluto inserire nel programma elettorale l’obiettivo del riconoscimento della BANDIERA BLU per il nostro splendido litorale, ottenibile attraverso la promozione di uno sviluppo sostenibile del territorio, l’attenzione e la cura per l’ambiente, il miglioramento della qualità dei servizi offerti a residenti e turisti. Un obiettivo a portata di mano grazie all’opportunità unica che abbiamo di stabilire una SINERGIA virtuosa tra il COMUNE e la REGIONE LAZIO e il GOVERNO a guida centrodestra che hanno fatto la scelta strategica di istituire rispettivamente un assessorato e un ministero ad hoc per incentivare la crescita dell’economia del mare.

La Bandiera Blu è il programma internazionale di certificazione ambientale della Foundation for Environmental Education (FEE) che assegna il riconoscimento sulla base di un’approfondita analisi dei parametri relativi alla qualità delle acque di balneazione, ai servizi e sicurezza delle spiagge e all’educazione ambientale, ma anche a criteri di “gestione sostenibile del territorio” come: certificazione ambientale, depurazione delle acque reflue, raccolta differenziata dei rifiuti, mezzi di trasporto, iniziative ambientali, turismo, attività culturali, infrastrutture, certificazione delle strutture ricettive, pesca professionale, aree naturali protette, riqualificazione del territorio.

La Bandiera blu è un obiettivo da raggiungere passo dopo passo impegnandoci tutti, a cominciare dalla nuova amministrazione comunale che deve cambiare marcia su queste tematiche, alle istituzioni scolastiche che devono aiutare un cambiamento culturale nei giovani che sono particolarmente sensibili alle questioni ambientali, fino al coinvolgimento delle associazioni di categoria e tutti i soggetti che possono avere vantaggi dall’ottenimento del riconoscimento.

Il raggiungimento della certificazione aumenterà l’attrattiva delle nostre località, attirando visitatori interessati a trascorrere le vacanze in luoghi protetti e di alta qualità, ciò significa quindi un aumento delle entrate economiche e la creazione di nuovi posti di lavoro.

Abbiamo un territorio bellissimo, ricco di risorse naturali e tradizionalmente vocato all’industria turistica, la bandiera blu sarà l’obiettivo primario della nuova amministrazione e allo stesso tempo punto di partenza del “Piano Strategico di marketing turistico” che riporterà Santa Marinella e Santa Severa al ruolo che la storia del Novecento gli ha assegnato”.

Domenico Fiorelli – candidato Sindaco

(foto di Edmondo Zanini)