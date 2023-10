S. Marinella, al via la costituzione del Consiglio Comunale dei Giovani

SANTA MARINELLA – Una ventata di gioventù al Palazzo Comunale di Via Cicerone. Si è svolto infatti un incontro tra il Sindaco Pietro Tidei, il delegato alle politiche giovanili, Jacopo Ceccarelli, e i rappresentanti dei Giovani Democratici Tirreno, Chiara Pinzi e Giacomo De Vito. I ragazzi sono stati ricevuti dal Sindaco per parlare della costituzione del Consiglio Comunale dei Giovani, un organo democratico di rappresentanza di tutti i ragazzi dai 14 anni di età, che promuove la partecipazione alla vita sociale, politica e culturale del paese, allo scopo di favorire la libera espressione del loro punto di vista su tutte le questioni che riguardano il territorio comunale, con particolare attenzione a quelle di interesse giovanile.

“Sono lieto di incontrare questi ragazzi oggi e dare avvio all’organizzazione del progetto che vede la nuova generazione avvicinarsi alla vita politica ed amministrativa della città. Credo fortemente che questa iniziativa vada supportata e sostenuta. Sono convinto che ne verrà fuori un bel progetto che porterà nuovi stimoli alla nostra comunità”, ha affermato il sindaco Tidei, che riconosce il valore dei giovani come risorsa della comunità, identificando la loro assunzione di responsabilità e il loro protagonismo progettuale e creativo come strumenti per la crescita del benessere individuale.

“Il confronto con i G.D. è stato molto proficuo e senz’altro lavoreremo in sinergia per promuovere l’aggregazione giovanile in città. Siamo pronti ad impegnarci per coinvolgere i ragazzi, sia studenti che lavoratori, che vorranno offrire il loro sostegno e le loro idee per vivere la città anche dal punto di vista dell’impegno politico e civile”, ha commentato il delegato Ceccarelli.

A tal proposito verrà indetto un incontro a fine ottobre aperto ai giovani dai 14 anni interessati a vivere un’esperienza nuova come la partecipazione alla vita amministrativa e politica della città.

“Ci aspettiamo una buona risposta da parte dei nostri coetanei per promuovere questa iniziativa. Siamo a disposizione per tutte le informazioni e per dare chiarimenti riguardo il progetto. Invitiamo tutti a partecipare, senza preconcetti e con tanta curiosità. Sarà un’esperienza stimolante e molto interessante”, ha detto Chiara Pinzi.