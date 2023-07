Ristorazione scolastica, il TAR dà ragione al Comune di Santa Marinella

SANTA MARINELLA – Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso presentato dalla società BIORISTORO ITALIA S.R.L., quinta classificata nell’ambito della procedura di gara, in merito all’ “affidamento del servizio di ristorazione scolastica per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Santa Marinella, per gli anni scolastici 2023/2024-2024/2025-2025/2026 con eventuale rinnovo per ulteriori tre anni”. “La ricorrente BIORISTORO ITALIA S.R.L. – spiega il sindaco Pietro Tidei – supponeva un’errata attribuzione del punteggio dell’offerta economica valutata per ogni pasto e la mancata suddivisione in lotti dell’appalto. Il TAR – prosegue Tidei – ha riconosciuto la legittimità del nostro operato, dimostrando ancora una volta che il Comune di Santa Marinella agisce correttamente a tutela e nell’interesse della cittadinanza, ritenendo opportuno valutare il ricorso presentato, non fondato e condannando la società BIORISTORO ITALIA S.R.L al pagamento delle spese processuali di euro 6 mila, oltre accessori di legge”