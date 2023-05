. Lorenzo Di Ionna tra gli otto selezionati del percorso “Professione Orchestra”

SANTA MARINELLA – Domenica 14 maggio, presso l’Auditorium RAI “Arturo Toscanini” di Torino, nell’ambito di un percorso di perfezionamento per futuri professori di Orchestra dal titolo “Professione Orchestra” alla sua sesta edizione (percorso realizzato dall’Accademia di Musica di Pinerolo con L’Orchestra Sinfonica Rai), si è svolto un concerto che ha visto come protagonisti, insieme ai professori dell’OSN, otto giovani talenti selezionati tra circa settanta iscritti all’edizione di quest’anno, a seguito di un training on the job che li ha visti impegnati da settembre scorso in lezioni di strumento e a sezione con le Prime parti della compagine RAI.

Tra i settanta giovani selezionati per il corso di perfezionamento, solo otto finalisti ( uno per strumento) sono risultati vincitori della borsa di studio ed hanno poi proseguito il loro cammino con lezioni di strumento e di musica da camera con le prime parti, per arrivare poi all’affiancamento delle prove d’orchestra nelle produzioni della stagione sinfonica RAI, sotto la mirabile direzione di Daniele Gatti ed Ottavio Dantone.

Tra gli otto talenti giovanili è risultato anche Lorenzo Di Ionna, classe 1999, giovane talento di Santa Marinella, studente prossimo alla Laurea magistrale al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, distintosi già in vari concorsi nazionali e internazionali e che ha collaborato in un progetto con la Royal Irish Academy di Dublino, su selezione all’interno del Conservatorio romano.

Quale unico clarinettista vincitore di borsa di studio, affiancato dal Professore Luca Milani, primo clarinetto dell’OSN, Lorenzo si è esibito insieme al suo mentore nel concerto di quest’anno presso l’Auditorium RAI sotto la direzione di Alessandro Bonato. Come gli altri sette borsisti, ha avuto la possibilità non solo di seguire un master per professori di orchestra, ma di vivere l’esperienza professionale di fare musica insieme, partecipare ad un concerto con programma completo nell’organico principale dell’ OSN.

Prossimo appuntamento per lui sarà il 18 giugno 2023, data in cui Lorenzo si esibirà per un concerto con un repertorio cameristico per clarinetto, violoncello e pianoforte nella sede dell’Accademia Musicale di Pinerolo, quale conclusione del percorso formativo iniziato in collaborazione con l’OSN.