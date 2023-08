Inaugurata la panchina letteraria a Piazza Trieste

Posizionata e inaugurata oggi la panchina letteraria a forma di libro aperto, finanziata dal Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino, in tutte le cittadine dell’area.

A Santa Marinella la scelta del testo, tratto Il giardino dei Finzi-Contini di Giorgio Bassani, l’immagine del Castello di Santa Severa e la posizione centralissima – Piazza Trieste – è stata condivisa tra il Sindaco Pietro Tidei e l’ex delegata Maura Chegia, che ha proposto alla Commmissione SBCS di lasciare traccia tangibile – e fungibile – dei libri che raccontano le cittadine.

Il Sindaco Tidei ricorda che a Santa Marinella è stato attribuito dal MiC il titolo di Città che Legge 2022-2023 per il grande lavoro di squadra che fanno quotidianamente la Biblioteca e le altre agenzie culturali – scuola, associazioni, librerie – strette intorno al Patto per la Lettura.

Anche l’assessore alla Cultura Gino Vinaccia ha espresso apprezzamento per l’iniziativa e invita tutti, cittadini e turisti, ad utilizzare subito la panchina, per le proprie letture sotto ai magnifici pini, magari con i libri acquistati nella Libreria Il filo di Sofia, o presi tra quelli lasciati in dono dalla Biblioteca perché sdemanializzati.

Proseguono intanto gli incontri culturali programmati dalla Biblioteca, con la presentazione del libro “L’ultimo tiro. Storie di chi non si è arreso ad un destino di sconfitta” di Valerio Iafrate, giornalista grandi eventi RAI, con la partecipazione straordinaria della fresca medaglia di bronzo pentathlon ALICE GELORMINO, sabato 4 agosto h. 21:00, Casina Trincia