Commemorazione strage di Nassirya, Tidei:” Il loro sacrificio non deve essere dimenticato”

SANTA MARINELLA – Domani 12 novembre alle ore 11:30, le Autorità cittadine deporranno una corona d’alloro in occasione del 20°Anniversario dell’attentato alla base italiana a Nassirya in Iraq. La cerimonia si svolgerà in Piazza Nassirya a Santa Severa ed è invitata a parteciparvi tutta la cittadinanza.

“Sono trascorsi 20 anni, ma il ricordo di quella strage è ancora vivo negli occhi e nel cuore di ciascuno. Il loro sacrificio non deve essere dimenticato”, afferma il sindaco Pietro Tidei.

Erano le 8.40 italiane del 12 novembre 2003 quando le due palazzine in cui risiedevano i carabinieri e i militari del contingente che faceva parte dell’operazione ‘Antica Babilonia’, vennero sventrate dall’esplosione di un camion cisterna carico di esplosivo, provocando la morte di 28 persone: 9 iracheni e 19 italiani. 12 carabinieri, 5 soldati e 2 civili.

Ad accompagnare la cerimonia, alla presenza del Sindaco, delle Autorità politiche, militari, religiose e delle associazioni di volontariato cittadine, ci sarà la banda musicale di “Uniti per la Musica”