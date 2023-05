SANTA MARINELLA – ” A Tutto Sole, la Comunità Energetica Rinnovabile, mette a segno un’altra vittoria!

Lo annuncia Clelia Di Liello, candidata a Sindaca nelle prossime elezioni del 14/15 maggio, che“A Tutto Sole”, la Comunità Energetica Rinnovabile di Santa Marinella da lei presieduta, ce l’ha fatta. É tra le vincitrici del bando da un milione di euro complessivi che la Regione Lazio ha stanziato per finanziare gli studi di fattibilità tecno-economica e realizzare le CER.

Il sostegno attribuito alla Comunità A Tutto Sole è di € 6000.“Sono veramente felice – dice Clelia Di Liello – di questa notizia che premia la caparbietà con cui abbiamo fortemente voluto questo progetto e voglio considerare questa notizia di buon auspicio per l’esito delle imminenti votazioni amministrative”

Il Bando a cui A Tutto Sole ha partecipato si inserisce all’interno della politica energetica della Regione Lazio 2021-2027 che prevede il raggiungimento di tre obiettiviche stanno a cuore ai fondatori delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Il primo obiettivo èdi carattere ambientale e mira a diffondere le fonti energetiche rinnovabili, diminuire le emissioni di gas ad effetto serra e contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Il secondo, di carattere economico, tende alla riduzione dei consumi e al risparmio energetico. E infine l’obiettivo di carattere sociale che prevede la promozione di modelli di inclusione e collaborazione per contrastare alla povertà economica.”

Coalizione Futuro