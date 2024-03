Santa Marinella, Comitato Terre Vive: “Liberare il centro storico subito”

SANTA MARINELLA – Dal Comitato Terre Vive riceviamo e pubblichiamo

È incomprensibile come a tre giorni dal disimpegno delle strade interessate dalla festa di San Giuseppe, il centro storico di Santa Marinella sia ancora ostaggio di transenne, divieti e cambi di viabilità.

La quasi totalità delle bancarelle non ci sono più, parcheggiare è praticamente impossibile e tutti i cittadini del centro e chi deve arrivarci per accedere ai servizi come scuole, treni, banche e ufficio postale è praticamente bloccato.

Chiediamo al Sindaco l’immediato ristabilimento della viabilità, con la disponibilità di parcheggi, soprattutto quelli gratuiti.

Non è possibile sopportare ulteriormente, una totale inadeguatezza come quella mostrata dall’amministrazione comunale in questa occasione.

Il direttivo del Comitato