Santa Marinella, Befani: “Continuano i lavori di messa in sicurezza di via delle Colonie”

“Continuano alacremente i lavori di messa in sicurezza del tratto di strada che va da via delle Colonie al fosso di Santa Maria Morgana. L’opera fortemente voluta dal sindaco Pietro Tidei e dal consigliere delegato alla viabilità Patrizia Befani si è resa necessaria per assicurare che i pedoni che usano quella strada, finora senza marciapiede, possano farlo in tutta sicurezza. Recinzioni parapedonali sono state posizionate su tutto il percorso ed ora anche la sede interessata sarà colorata di verde, a significare che soltanto i pedoni potranno usare quel camminamento. Tutta la macchina comunale si è messa in moto, in testa il dirigente Mencarelli, per assicurare la riuscita dell’opera in tempi brevissimi, coinvolgendo anche la società proprietaria del cementificio che ha arretrato il proprio confine su via Valdambrini per consentire di non modificare la sede stradale proprio in corrispondenza del semaforo che è uno tra i più nevralgici della Città”

Patrizia Befani