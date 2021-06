Santa Marinella apre alla danza caraibica

SANTA MARINELLA – Il Palazzetto dello Sport di Santa Marinella sta ospitando in queste ore un’importante manifestazione di danza caraibica, ovvero le finali Nazionali MSP Italia.

Per gli amanti, e non solo, del ballo si tratta di un’occasione da non perdere anche perché il direttore di gara è un personaggio famoso e molto amato, il ballerino Samuel Peron insegnante di punta nella trasmissione televisiva Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Le esibizioni iniziate questa mattina e le prove di gara proseguiranno fino a domani dalle ore nove del mattino alle 22, quando si svolgerà la finalissima e la premiazione. L’ingresso nel rispetto delle norme anti covid è gratuito.

“Siamo molto soddisfatti che, in questa fase di lenta ma progressiva ripresa di tutte le attività e competizioni agonistiche e sportive, il nostro impianto di via delle Colonie – commenta il Sindaco Pietro Tidei – struttura finalmente a norma e in possesso di tutti i nullaosta per garantire la presenza di pubblico sugli spalti, dopo anni di abbandono, stia tornando a ospitare manifestazioni come quella odierna, di respiro nazionale, in grado anche di convogliare nella nostra cittadina presenze turistiche e visitatori, a tutto vantaggio dell’economia locale. È questa la strada che vogliamo intraprendere ovvero attirare turisti e non solo durante il periodo estivo attraverso una programmazione che ora, che emergenza sanitaria sembra essere ormai un passato, potremo cominciare a redigere per avviare il tanto atteso periodo di rinascita e ripresa economica anche delle nostre comprensorio”.