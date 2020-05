S. Marinella. Via libera del Comune: stabilimenti aperti oltre la stagione balneare

SANTA MARINELLA – Dal Consigliere comunale Pierluigi D’Emilio riceviamo e pubblichiamo:

“Nonostante il momento dovuto alla pandemia Covid-19 stia provando fortemente il comparto turistico tutto, l’Amministrazione non rimane ferma ad aspettare ma mette in campo strumenti volti ad espandere, favorire ed agevolare la filiera del turismo nella nostra città che è colonna portante della nostra economia e fonte primaria in termini occupazionali. La delibera approvata oggi permetterà ai nostri stabilimenti balneari di rimanere aperti oltre la classica stagione balneare. Nel nostro territorio che ha la fortuna di offrire un clima invidiabile la stagione finalmente non sarà più relegata ai soli mesi estivi. Penso al nostro mare in primavera, oppure in autunno quando ancora il sole è caldo. Nuove ed importanti possibilità sono ora a disposizione del comparto turistico che potrà dare ampia dimostrazione della propria capacità di innovare e generare proposte appetibili per i turisti. Come delegato al turismo sono però ben consapevole che non basta e che in particolare la stagione attuale sarà molto critica, ma non dobbiamo cedere ne arrenderci. La pandemia sembra aver preso una curva discendente e siamo tutti in attesa di capire quali saranno le misure che il governo vorrà porre in essere in merito al contrasto del covid-19 per poter godere della nostra estate e permettere ai nostri visitatori di godere delle nostre bellezze in tutta sicurezza. Voglio ringraziare l’assessore Emanuele Minghella per aver collaborato al raggiungimento di questo risultato. Ringrazio gli uffici comunali con cui abbiamo dovuto affrontare non poche pastoie burocratiche. La destagionalizzazione è un atto snello che riduce la burocrazia al minimo, basta presentare i documenti richiesti e velocemente si ottiene l’autorizzazione, ovviamente nel rispetto delle leggi vigenti. Chi intende usufruirne non ha particolari obblighi se non quello di prevedere l’apertura delle attività per almeno 3 giorni a settimana preferibilmente nel week end e di organizzare almeno un evento natalizio presso le proprie strutture. Oggi si apre una nuova possibilità per il nostro turismo, uno strumento in più che può essere veramente produttivo ed incisivo sia come leva di aiuto per recuperare i gravi danni subiti dalla pandemia, sia come volano per lo sviluppo futuro.

Nuove ed incisive misure a sostegno del comparto turistico stanno per essere messe in campo, perchè sono assolutamente convinto che riusciremo ad uscire da questa stagione maledetta e ripartire nel migliore dei modi. Ma per farlo dobbiamo innovare, comprendere che le modalità di fruizione del turismo e l’offerta stessa dovrà per forza cambiare, per cui la parola d’ordine ritengo che sia RESILIENZA. Vorrei rivolgere un appello a tutte le nostre strutture ricettive: Nei nostri momenti di confronto spesso vi sento dire che dovrete rivedere la vostra politica dei prezzi a ribasso, spesso i vostri volti sono provati e preoccupati durante le video-call che effettuiamo. Ecco vi vorrei semplicemente dire; Rivedere i prezzi offrendo il prodotto a qualcosina in meno è giusto, ma non svendiamo la nostra qualità perchè abbiamo un prodotto molto appetibile e voi siete bravi a fare il vostro mestiere. Schiena dritta e lavoriamo insieme”.

Pierluigi D’Emilio – Consigliere comunale Santa Marinella con delega a Turismo, Informatica, Rapporti Internazionali