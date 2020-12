S. Marinella. Via libera dal Consiglio comunale a una via per Norma Cossetto

SANTA MARINELLA – La delegazione locale del Comitato 10 Febbraio, attraverso il suo Presidente e a nome di tutti i sostenitori, esprime grande soddisfazione per il voto a favore, largamente condiviso da quasi tutto il consiglio comunale, sulla mozione per l’intestazione di una Via a Norma Cossetto. Nel consiglio comunale di lunedì sera, dopo un pacato e proficuo dibattito sull’argomento, oltre all’intervento del consigliere Calvo che ha presentato la mozione insieme al consigliere Ricci, si è giunti finalmente all’approvazione della mozione per intestare un luogo pubblico alla martire italiana, già medaglia d’oro al valor civile sotto l’egida del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi.

Così, a circa un anno, da quando il Comitato 10 Febbraio ha avviato questa iniziativa in concomitanza con l’evento “Una rosa per Norma”, che si celebra il 5 Ottobre di ogni anno, finalmente si è giunti a questo significativo risultato.

“La memoria del martirio subito da Norma e dalle popolazioni civili del confine orientale italiano – afferma Massimiliano Baldacci a nome del Comitato – rimarranno impresse anche nella toponomastica cittadina. Dopo l’opportuno passaggio, dalla consulta degli ex sindaci di Santa Marinella per individuare il luogo e le modalità di inaugurazione, ci auguriamo che l’amministrazione voglia annunciare al più presto, il giorno e il luogo ad essa dedicato. Cogliamo l’occasione, a riguardo, per ringraziare tutti i consiglieri che hanno votato a favore, il sindaco, i consiglieri proponenti e tutti coloro che hanno contribuito fattivamente al raggiungimento di questo importante traguardo”.