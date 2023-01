S. Marinella. Via libera al potenziamento dell’illuminazione pubblica

SANTA MARINELLA – “Sarà attuato a giorni il progetto di potenziamento dell’illuminazione pubblica di Santa Marinella con particolare riferimento a quelle strade cittadine molto trafficate dove garantire una maggiore visibilità risulta essere prioritario per la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni”.

Lo comunicano il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei e il capogruppo di maggioranza Andrea Amanati che hanno pertanto voluto informare i cittadini in merito all’imminente avvio di una iniziativa molto attesa.

“Purtroppo quello della scarsa visibilità – come riferiscono Tidei e Amanati – in città è un problema che risale ad oltre un decennio fa quando furono sostituiti i lampioni stradali cosiddetti di vecchio tipo con quelli al LED Ovviamente il problema non era la scelta di utilizzare lampade a led ma il tipo scelto che evidentemente era di scarsa qualità- Ne consegue e sono questi atti pubblici facilmente consultabili che proprio la società alla quale in passato la precedente giunta aveva affidato tale incarico risultò essere indagata e la Prefettura intervenne per sospendere il rapporto che aveva sottoscritto con la passata amministrazione comunale di Santa Marinella. L’attuale giunta, chiamata a dirimere anche tale questione, ha eseguito delle verifiche per avere una mappatura delle zona più buie e già dallo scorso 3 novembre aveva provveduto a dare incarico all’ Enel affinché sostituisse tutti i corpi illuminanti di via Rucellai, Via Valdambrini e via Etruria che risultano essere anche le tre arterie dove è molto intensa la circolazione di veicoli, come più volte evidenziato dai cittadini, Enel ha provveduto tempestivamente a ordinare il materiale che ormai dovrebbe essere in dirittura di arrivo. L’ultima comunicazione intercorsa con la società elettrica risale allo scorso 22 dicembre e per tanto immaginiamo che, poiché tutte le consegne di solito vengono sospese durante il periodo di festività natalizie già dalle prossime settimane gli interventi di sostituzione dei corpi luminosi potranno avvenire, senza ulteriori indugi. Anche se le strade saranno più illuminate e dunque più sicure questo non deve comunque indurre gli automobilisti a non rispettare i limiti di velocità, a rallentare e a fermarsi in prossimità degli incroci e degli attraversamenti pedonali”.