S. Marinella. ‘Via Etruria nuovamente percorribile’

SANTA MARINELLA – “Finalmente ripartiti ed ultimati i lavori di asfaltatura del manto stradale su via Etruria”. Lo comunica in una nota il sindaco Pietro Tidei, che spiega: “Dopo la sospensione dell’intervento ho dato mandato di avviare ed ultimare i lavori di ripascimento del manto stradale su entrambe le carreggiate, ora nuovamente percorribili. Il passo successivo è rendere via Etruria ancora più sicura. Come più volte segnalato dai residenti di zona, il tratto in oggetto è frequentato per lo più da automobilisti che non rispettano i limiti di velocità motivo per cui, il Comune di Santa Marinella non potendo intervenire con l’installazione di dissuasori su una strada parallela alla statale Aurelia e percorribile per lo più dai soccorsi del 118, con l’arrivo dei 4 vigili che prenderanno servizio presso il Comando di Polizia locale capitanato dalla Comandante Keti Marinangeli, sarà possibile provvedere al rispetto delle norme stradali vigenti. E’ nostra intenzione dare risposte ai cittadini che lamentano giustamente il problema dell’alta velocità nel centro abitato. Per questo motivo seguiremo un percorso di prevenzione e sensibilizzazione e con pattuglie dotate di autovelox mobile saranno eseguiti sul territorio maggiori controlli e sanzioni. Raccomando buon senso e responsabilità”.