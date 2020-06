S. Marinella. Venerdì il congresso del Partito Democratico

SANTA MARINELLA – Venerdì 26 giugno si conclude l’iter del Congresso del Circolo PD di S. Marinella–S.Severa.

“Le riunioni e l’Assemblea degli iscritti – si legge in una nota del partito – hanno evidenziato una netta volontà di svolgere un Congresso unitario, base necessaria per far ripartire un Partito che in questi ultimi tempi si è distinto più per l’azione amministrativa della propria squadra in Consiglio Comunale che per una necessaria azione politica. Da qui l’esortazione ad una ‘azione’ politica sul territorio e ad un raccordo più stretto con i Consiglieri e Assessori del PD e con tutta la maggioranza. Forti di queste suddette considerazioni verrà presentata una lista unitaria, espressione del dibattito emerso nei lavori del Congresso”.

Gli iscritti sono invitati a partecipare venerdì 26 giugno 2020, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, presso il parco di via Lazio, dove è possibile esprimere il proprio voto.