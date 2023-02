S. Marinella. Unione Inquilini a D’Emilio: “La propaganda politica offusca la verità e scade nel personalismo”

SANTA MARINELLA – Controreplica dell’Unione Inquilini Civitavecchia all’assessore Pierluigi D’Emilio.

“Il comunicato pieno di livore nei confronti di Unione Inquilini dell’assessore D’Emilio dimostra come la propaganda politica offusca la verità e scade nel personalismo.

L’assessore è smemorato o fa finta di non ricordare che in questi anni abbiamo seguito passo passo la vicenda di via Elcetina, intervenendo e muovendoci in accordo col Comitato, che ogni giorno assiduamente seguiva gli sviluppi nei confronti di Comune ed Ater.

Gli ricordiamo che il 7 novembre 2020, dopo anni di promesse, il Comitato per l’emergenza abitativa occupò simbolicamente uno dei tanti immobili abbandonati, il S.Pio X. Erano persone che vivevano in condizione di estremo disagio abitativo. Da quel momento abbiamo seguito continuamente la travagliata vicenda.

Abbiamo incontrato il Comune di Santa Marinella e l’Ater, sollecitandoli a risolvere la situazione non più sostenibile, come testimoniano i tanti comunicati stampa e le pubblicazioni sui social nei quali è intervenuto lo stesso assessore D’Emilio sollevando la solita polemica strumentale.

Se non fosse stato anche per la pressione e l’azione di Unione Inquilini insieme al largo sostegno ottenuto dalla lotta del Comitato, le case non sarebbero state ancora assegnate, nonostante gli annunci ripetuti e ogni volta disattesi.

La precarietà abitativa continua ad esistere, anzi si aggrava, il tema case popolari è ancora aperto anche a Santa Marinella. Ricordiamo che il sindaco ha comunicato il 26 gennaio scorso che gli ulteriori 12 alloggi di via Elcetina verranno assegnati entro maggio. Invitiamo l’assessore a provvedere affinché questa data venga rispettata, ricordandogli che rimangono in graduatoria altre 60 famiglie.

Unione Inquilini farà la sua parte come sindacato. Continueremo a farci sentire, piaccia o no all’assessore”.

Unione Inquilini Civitavecchia