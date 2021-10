S. Marinella. Una seduta di consiglio comunale lampo approva il Bilancio 2020

SANTA MARINELLA – Seduta di consiglio comunale lampo ieri pomeriggio a Santa Marinella.

“In poco più di venti minuti è stato possibile approvare con solo 4 voti in dissenso il bilancio consuntivo consolidato del 2020 che conferma il completo risanamento dei conti dell’Ente e della sua società partecipata, La Santa Marinella Servizi – afferma il Sindaco Pietro Tidei –Abbiamo anche potuto approvare questa volta all’unanimità una delibera con la quale andremo ad intitolare ad Ivano Fronti, patron del Santa Marinella calcio prematuramente scomparso alcuni mesi fa, il nuovo campo comunale completamente rinnovato che saremo in grado di inaugurare a breve. Voto unanime infine anche alla proposta avanzata dal consigliere di minoranza Francesco Settanni per il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Ritengo che quando una amministrazione agisce in totale trasparenza con grande impegno perseguendo solo il bene comune e della collettività i risultati si vedono anche nella assoluta serenità con la quale si svolgono le sedute di consiglio comunale dove, democraticamente si procede al dibattito e alla votazione degli atti all’ordine del giorno”.