S. Marinella. Una nuova e moderna ambulanza per la Misericordia

SANTA MARINELLA – Giornata importante per tutti i volontari della Confraternita della Misericordia di Santa Marinella: domenica mattina il Parroco Don Salvatore Rizzo, alla presenza di molti volontari e numerosi fedeli, dopo la celebrazione della Santa Messa, sulla scalinata della Chiesa di San Giuseppe, ha benedetto la nuova ambulanza di ultima generazione; un mezzo che da oggi andrà a potenziare il parco degli automezzi di soccorso utilizzati dalla Misericordia che, oltre a svolgere servizio di emergenza sanitaria in convenzione con l’Ares 118 e di trasporto di persone inferme o malate, si occupa anche di molteplici altre attività sociali, tanto da essere divenuta una delle realtà di volontariato più attive sul territorio.

L’acquisto della nuova ambulanza, che va ad arricchire la flotta di automezzi di soccorso per il trasporto disabili e interventi di protezione civile già in possesso della Onlus, rappresenta un altro e importante risultato, raggiunto a beneficio dell’intera collettività, grazie all’impegno costante di tutti i volontari che a diverso titolo prestano e danno il loro apporto affinché l’associazione possa svolgere sempre al meglio la sua mission.

La nuova ambulanza conta di un allestimento di tecnologia avanzata, che utilizza strumentazioni all’avanguardia: dalla cromoterapia a bordo alla igienizzazione automatica ogni 90 minuti, dall’utilizzo di un nuovo apparato che consente in tempo reale di monitorare il paziente direttamente collegato alla sala operativa de 118. Una vera e propria unità mobile di rianimazione.

“Pregate per noi – sono state le commosse parole pronunciate dal Governatore Stefano di Stefano – affinché tutti i volontari possano trovare sempre la forza e il coraggio per seguitare ad operare anche in questo difficile momento dove alle grandi responsabilità da sempre assunta in ogni servizio svolto oggi si sono aggiunte le preoccupazioni e le difficoltà per fronteggiare, al meglio l’emergenza Covid e sostenere chi chiede il nostro aiuto”.

Presenti alla cerimonia a testimonianza della vicinanza dell’amministrazione comunale di Santa Marinella e in rappresentanza del sindaco Pietro Tidei, l’assessore Stefania Nardageli la consigliera Danila Verzilli e il consigliere delegato al volontariato Andrea Amanati.

“Era veramente importante essere presenti insieme ai tanti volontari della Misericordia, durante la benedizione della nuova ambulanza, perché ritengo giusto e doveroso che una buona amministrazione comunale – ha commentato Amanati – sia sempre presente e soprattutto dia supporto alle tante realtà presenti sul nostro territorio. Un segno di incoraggiamento e di ringraziamento, ai volontari che oggi più che mai, impegnano gran parte della propria vita per il bene altrui, spesso mettendola anche a rischio. Volontari altamente preparati, professionali, sempre a disposizione e al servizio della comunità. E presto, anche per la Misericordia, grazie al continuo impegno sul campo, arriverà una nuova e funzionale sede operativa, dove potranno essere svolte attività sociali e corsi di aggiornamento, coinvolgendo in un grande progetto tanti giovani, per il bene e per l’aiuto alla nostra comunità”.