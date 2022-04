S. Marinella. Un team di esperti per risolvere l’annoso problema di Belvedere-Colfiorito

SANTA MARINELLA – Nella giornata di ieri, alla presenza del Sindaco Pietro Tidei, si è insediato un gruppo di lavoro composto da esperti, geologi, topografi, architetti ed ingegneri idraulici per affrontare unitariamente un progetto risolutivo per la zona alta di Santa Marinella, Belvedere-Colfiorito.

“Un’area compromessa ad alto rischio PAI, una zona critica su cui bisogna assolutamente intervenire – commenta il Primo cittadino – Con il finanziamento conferito dal Ministero degli Interni, del valore di 350 mila euro, sarà infatti possibile progettare la mitigazione del rischio idraulico. Ovvero pianificare tutta quella serie di interventi di messa in sicurezza e contenimento del terreno che mitigano ed eliminano il rischio di frana. I lavori di progettazione sono iniziati ieri e si concluderanno entro il mese di giugno 2022. Con questo importante piano di lavoro abbiamo partecipato al bando nazionale del PNRR sul dissesto idrogeologico per circa 2.500.000 milioni di euro, cifra che se ottenuta, sarà utilizzata entro il 2023, massimo 2024, sulle infrastrutture, sulle strade, sulle fognature già programma di finanziamento Acea. Si penserà all’illuminazione, all’urbanistica, a tutta quella serie di opere che metteranno in sicurezza il territorio da ulteriori smottamenti, frane e dissesti”.

“La progettazione – conclude Tidei – dovrà essere sottoposta all’Autorità di Bacino, alla Regione Lazio per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, alla Difesa del Suolo e all’Area del Genio Civile. I nostri progettisti dovranno perciò confrontarsi con queste direzioni regionali affinché il progetto possa essere esecutivo e cantierabile con costi e computi metrici, in modo tale che, nel caso in cui dovessimo ricevere i fondi del Pnrr, il Comune sarà già pronto a cantierare l’opera”.