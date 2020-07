S. Marinella. Un nuovo gruppo nella maggioranza a sostegno di Tidei

SANTA MARINELLA – “Non c’è l’intenzione di distinguere tra chi fa e chi non fa, tra chi sa fare e chi alza solo la mano in consiglio comunale. Siamo amici e ci siamo ritrovati attorno ad un progetto comune per coltivare il bene nella nostra Città”.

Così si presenta il neo gruppo all’interno della maggioranza di Santa Marinella formato dall’assessore Roberta Gaetani, dai consiglieri Fabrizio Fronti e Patrizia Befani e dal portavoce Roberto Angeletti. Gruppo che ha ottenuto il pieno sostegno del Sindaco Pietro Tidei.

Proprio Angeletti ci tiene a precisare che “il gruppo non è nato in contrapposizione a quello recentemente formatosi proprio tra i consiglieri di maggioranza ma invece è l’espressione di un gruppo, formato anche da cittadini non eletti, che si è venuto a creare durante il periodo elettorale ed oggi, forte di una impronta comune orientata alla sensibilità nei confronti degli ultimi ed alla ricerca di strategie percorribili per trasportare la Città ed i suoi abitanti verso un futuro prossimo fatto di lavoro, sicurezza e progresso sostenibile. Esiste un grande senso di condivisione con gli altri consiglieri comunali che sostengono la maggioranza, con gli altri assessori che compongono la Giunta e le nostre attività servono a conferire al mandato del Sindaco Pietro Tidei, nei quali tutti ci riconosciamo, la giusta forza propulsiva”.