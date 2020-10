S. Marinella. Un convegno pubblico per fare il punto sulla sicurezza dei fossi

SANTA MARINELLA – Il Comitato “2 Ottobre” invita i cittadini all’assemblea pubblica che si terrà giovedì 15 ottobre, alle ore 17,30, presso la palestra della scuola media “Carducci” di Santa Marinella, per conoscere lo stato dell’arte al 2020 sulla sicurezza dei nostri fossi.

“Circa un anno fa – si legge in una nota stampa – il nostro Comitato aveva dato occasione all’Amministrazione Comunale di confrontarsi con i cittadini sui progetti e gli interventi pianificati per prevenire emergenze di carattere alluvionale, finanziati con i 6 milioni di euro della Regione Lazio. Il Sindaco Pietro Tidei ed il Dott. Ermanno Mencarelli, responsabile dell’ufficio tecnico, illustreranno ai cittadini quali e quanti interventi sono stati portati a termine o semplicemente inaugurati nel corso dell’ultimo difficile anno. I cittadini, come sempre, avranno la possibilità di porre domande al Sindaco o esprimere brevi considerazioni. L’assemblea sarà introdotta da una breve introduzione dell’Ing. Germano Di Francesco per illustrare sinteticamente i progetti presentati lo scorso anno. Modera i lavori Elisabetta Gallo. L’assemblea si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza ‘Covid 19’ (sanificazione, distanziamento, disinfezione delle mani e rilevamento della temperatura all’ingresso, compilazione di un foglio presenze con numeri di telefono). Tutti i partecipanti dovranno munirsi di mascherina”.