S. Marinella. Tre bandi a sostegno dei cittadini in difficoltà

SANTA MARINELLA – L’Assessorato ai Servizi Sociali e Sanità indice tre bandi a sostegno dei cittadini in difficoltà. Si possono presentare le domande per usufruire delle seguenti misure di sostegno: BUONI SPESA – ACCESSO AL FONDO MOROSITA’ INCOLPEVOLE – CONTRIBUTI INTEGRATIVI A RIMBORSO LOCAZIONE GEN-AGO 2021

“Grazie all’impegno di tutti ed in particolare agli uffici dei Servizi Sociali di Santa Marinella questo assessorato è riuscito ad attivare ben tre misure a sostegno delle famiglie in difficoltà. Cliccando sugli appositi link potrete trovare tutta la documentazione esplicativa, i moduli per presentare le domande e le indicazioni su quali sono i documenti da presentare”, afferma l’Assessore ai Servizi sociali, Pierluigi D’Emilio.

I bandi sono consultabili l seguente link: http://www.pirgy.it/index.php/it/about-joomla-3-x/what-s-new-in-3-x/servizi-sociali-e-sanita/173-tre-bandi-a-sostegno-dei-cittadini