S. Marinella. Tidei ringrazia il Dott. Guerrini per l’intervento salvavita su Giacomo Meschini

SANTA MARINELLA – “Voglio ringraziare pubblicamente il leader nel trapianto di fegato, il Dottor Gian Piero Guerrini, un’eccellenza del nostro territorio che opera da circa vent’anni al Policlinico Universitario di Modena, nell’équipe del professor Fabrizio Di Benedetto, per aver condotto un importante intervento chirurgico, salvando la vita al mio caro amico Giacomo Meschini”. Sono le parole del sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei.

“Sono molto contento per le condizioni di salute di Giacomo, dirigente ministeriale e sindacalista, impegnato nel sociale, per essersi ripreso velocemente dopo l’intervento – conclude Tidei – Ringrazio il Dottor Guerrini per aver condotto con successo questa importante operazione”.