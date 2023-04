S. Marinella. Tidei: “Proseguono le attività e difesa della nostra costa”

SANTA MARINELLA – “Proseguono le attività e difesa della nostra costa. A breve tutti gli arenili della zona della passeggiata a mare di Santa Marinella saranno finalmente accessibili ai mezzi meccanici, che della via Aurelia potranno raggiungere le spiagge ed eseguire opere di pulizia e trasporto delle sabbia, inoltre sarà possibile anche trasportare agilmente in mare piccoli natanti utilizzando la nuova rampa che è in costruzione proprio nei pressi degli arenili della zona centrale di Santa Marinella”.

Lo dichiara il sindaco Pietro Tidei, che spiega: “I lavori sono iniziati, infatti, ieri mattina e avranno una durata di meno di due mesi e quindi termineranno in tempo per l’avvio della stagione balneare Si tratta anche in questo caso di un’ opera di riqualificazione del nostro litorale in particolare del che lambisce il centro storico di Santa Marinella. Stiamo, infatti, realizzando un progetto che era molto atteso, e che avrà due duplici funzioni. In primo luogo permetterà a piccoli mezzi cingolati di arrivare facilmente fino alla battigia, e consentire anche ai gestori delle spiagge di pulire al meglio il tratto in concessione. Inoltre altro aspetto non di poco conto, la nuova rampa permetterà di far scendere in mare piccole imbarcazioni, visto che fino ad oggi, questo specchio acqueo era praticamente irraggiungibile, non essendo dotato di scivoli. E’ questo un altro intervento che ci era stato richiesto sia dalla popolazione residente, che dai villeggianti ma che andrà a soddisfare le esigenze degli operatori balneari della zona. L’opera che sta per essere realizzata ha un costo di circa 138 mila euro e anche in questo caso è frutto di una progettazione e programmazione del territorio voluta da questa amministrazione uscente che oggi si ricandida a gestire la città anche per ultimare i tanti progetti messi in cantiere, e realizzata grazie all’impegno e al lavoro svolto dagli uffici tecnici del comune”.