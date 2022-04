S. Marinella. Tidei: “Pronti a recuperare altri spazi sportivi”

SANTA MARINELLA – Ancora buone notizie sul fronte della riqualificazione e implementazione degli impianti sportivi presenti sul territorio di Santa Marinella. Lo comunica il Sindaco Pietro Tidei che sta lavorando a nuove iniziative, con la collaborazione della consigliera comunale delegata allo sport Marina Ferullo.

“Molto è stato fatto in questi anni da quando si è insediata la nostra amministrazione – afferma Tidei – che non mi stancherò mai di ricordare trovò praticamente e tutte le strutture sportive chiuse e inagibili, ma noi di certo non ci fermiamo ad ammirare i risultati già raggiunti e guardiamo al futuro. Intanto nei mesi scorsi siamo stati in grado di finanziare con ulteriori 80 mila euro altri interventi di miglioria della già moderna e funzionale nuova palestra scolastica di Via delle Colonie. Ora finalmente sono stati ultimati tutti gli interventi per la creazione di confortevoli spogliatoi a disposizione di tutti gli studenti e atleti che usufruiscono di questo nuovo impianto completamente attrezzato”.

“Stiamo ora lavorando anche per riqualificare la vecchia piscina comunale di via Aurelia – prosegue il Primo cittadino – pur confermando la prossima costruzione del nuovo impianto natatorio che sorgerà nell’ambito della città dello sport in via delle Colonie. Per questa vecchia struttura abbiamo due possibilità da poter attuare; la prima prevede di utilizzare fondi del Coni o del PNRR per creare in questa area un nuovo centro olimpico internazionale di Badminton e di para badminton da mettere a disposizione dunque anche degli atleti diversamente abili che eccellono in questa disciplina sportiva. C’è anche una la possibilità però di poter partecipare a un nuovo bando e accedere a ulteriori finanziamento per ristrutturare la vecchia piscina coperta e metterla a norma”.

“Stiamo perseguendo con massima attenzione questi due obiettivi – conclude Tidei – e ovviamente daremo priorità e via libera al progetto che prima verrà finanziato ma di sicuro restituiremo alla città questo impianto sportivo cosi come abbiamo fatto per tutte le altre strutture”