S. Marinella. Tidei plaude alla nuova Comunità Energetica (REC)

SANTA NARINELLA – “Ho appreso dalla stampa locale della nascita della prima REC a Santa Marinella. La Comunità Energetica “A tutto sole”, presieduta dalla professoressa Clelia Di Liello e sostenuta dal gruppo politico Il Paese che Vorrei, rappresentato in consiglio comunale dal Consigliere Casella, è un’ottima opportunità per il nostro territorio, per contribuire alla diffusione di energie verdi e sostenibili e creare sistemi virtuosi di produzione, autoconsumo e condivisione dell’energia”.

Lo dichiara il Sindaco Pietro Tidei, che aggiunge: “Da mesi stiamo lavorando sulla materia anche in virtù del bando della Regione Lazio per finanziare la costituzione delle comunità energetiche. Abbiamo interloquito con diversi professionisti e con il nostro principale fornitore di energia e servizi Enelx. Come previsto dal Decreto Milleproroghe 2019, Il funzionamento di una comunità energetica prevede il coinvolgimento di una serie di soggetti privati e/o pubblici, i quali costituiscono un ente legale per produrre energia elettrica attraverso fonti rinnovabili come gli impianti fotovoltaici. Quest’ultimi possono essere condivisi, come nel caso di una centrale fotovoltaica o eolica a disposizione della collettività, oppure individuali, come per esempio un sistema fotovoltaico installato sul tetto di una casa, di un’azienda, di una sede di un’amministrazione pubblica o di un condominio. Il sistema è volto a realizzare un apparato di welfare strutturale per tutti e l’amministrazione comunale si dichiara sin da ora disponibile a collaborare con la neo Comunità Energetica “A tutto Sole” per sfruttare al meglio questa possibilità e migliorare la qualità della vita contribuendo, al tempo stesso, alla green sharing economy. Tra le cose già fatte soprattutto l’aumento del livello di digitalizzazione che necessariamente deve accompagnare questo tipo di strutture. Questa amministrazione ha già avviato in tutto il territorio il potenziamento della rete e delle infrastrutture, sia pubbliche che private, ciò faciliterà il funzionamento delle smart grid e del resto degli apparati digitali (box) necessari, un piccolo tassello, è vero, ma che dimostra quanto sia importante collaborare. L’aspettativa, infatti, è quella di un futuro di fattiva collaborazione tra Comunità, Ente Locale, Attività Commerciali, PMI e singoli cittadini, nel frattempo giungano i migliori auguri di buon lavoro”.