S. Marinella. Tidei: “La limonaia finalmente è realtà”

SANTA MARINELLA – “La limonaia è diventata finalmente realtà”. Lo ha affermato con orgoglio il candidato sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei in seguito all’inaugurazione che si è svolta questa mattina nella località La Toscana.

“Inaugurata oggi la prima limonaia a Santa Marinella – continua Tidei – Grande gioia sui volti dei cittadini e dell’amministrazione uscente che con impegno ha lavorato alla realizzazione del progetto che prevedeva la piantumazione e commercializzazione di 1.200 limoni. Quello che oggi è ben visibile a tutti, alcuni mesi fa sembrava essere solo un sogno lontano ma grazie al grande lavoro eseguito, il territorio comunale oggi ha la sua prima limonaia completamente recintata con barriera frangivento, necessaria per la protezione del frutto. Gli agrumi, posizionati ad hoc sui lotti messi a disposizione dell’amministrazione comunale, si trovano su uno dei tratti più paesaggistici del territorio, tra Santa Severa e Santa Marinella, a pochi metri dal mare. L’intenzione, come già detto precedentemente, è quella di provvedere anche al futuro, pensando alla piantumazione di altri alberi da frutto, come il mandorlo e il melograno. Questo bene prezioso rappresenta un grande valore aggiunto per la nostra città che, a partire da questo momento, potrà finalmente beneficiare di un’esposizione a cielo aperto di agrumi, profumi e colori”.