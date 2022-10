S. Marinella. Tidei: “Inizio lavori al Green Park, un nuovo parco entro aprile 2023”

SANTA MARINELLA – “Oggi è un’altra importante giornata per Santa Marinella perché dopo anni in stato di abbandono si riapre il cancello del Green Park per l’inizio dei lavori. Entro aprile 2023 sarà realizzata una nuova area verde attrezzata ed accogliente nel cuore del quartiere residenziale del Maiorca”. Ad annunciarlo il sindaco Pietro Tidei e l’assessore alle Attività Produttive e Sviluppo economico Emanuele Minghella.

“Si tratta di un’altra importante opera che si aggiunge agli interventi compiuti nel corso dell’anno – spiega il primo cittadino – Segno che quando ci si impegna con sacrificio e determinazione si raggiungono i risultati. Nel nostro piccolo siamo riusciti a ridare alla Città quello che le era stato tolto e dopo un periodo di stallo burocratico abbiamo finalmente avviato gli interventi per restituirle uno dei suoi parchi più storici”.

“Dopo due gare andate deserte – aggiunge l’assessore Minghella – abbiamo approvato un progetto di riqualificazione che punta non solo al verde e al decoro urbano, soprattutto allo svago. Questa area diventerà un nuovo punto di aggregazione giovanile dove poter giocare e praticare il proprio sport”.

Il disegno progettuale del Green Park prevede una suddivisione in più zone, una con giardini dedicata al riposo con sedute immerse nel verde, l’altra per lo snack con un piccolo ristoro, una zona ludica per le famiglie ed infine un’ampia area dedicata allo sport, con uno spazio per il fitness, per il crossfit e per il padel, con due campi da gioco.

“Per noi è motivo di grande orgoglio poter riaprire il cancello del Green Park pensando al futuro dei nostri ragazzi che potranno finalmente beneficiare di un altro parco dove poter giocare e praticare lo sport serenamente. Stiamo restituendo alla Città un nuovo punto di aggregazione e di riferimento per tutti coloro che vogliono trascorrere giornate all’aperto, spensierati e in compagnia” ha concluso il sindaco Tidei.