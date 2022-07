S. marinella. Tidei inaugura la XXIII^ edizione del Surf Expo

SANTA MARINELLA – È stato il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei ad inaugurare ieri mattina la XIII edizione del Surf Expo che finalmente, dopo due anni di restrizioni, dovute alla pandemia torna a svolgersi in grande stile.

L’evento in occasione dell’Anno europeo dei giovani, sarà dedicata proprio alle nuove generazioni tanto che per l’occasione si chiamerà “SURF EXPO, Special Youth Edition”.

Il sindaco Tidei ha voluto con l’occasione ricordare che la manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti sportivi e turistici più importanti per il comprensorio comunale ed è per questo motivo che ha sempre ottenuto il pieno appoggio dell’amministrazione.

Presenti anche alcuni volontari del Gruppo archeologico del territorio Cerite e i giovani che stanno svolgendo servizio civile.

“Siamo oggi una amministrazione che sta dimostrando nei fatti di essere molto vicina ai giovani e al mondo dello sport – ha affermato Tidei – La riprova è nel grande impegno profuso per reperire finanziamenti che in pochissimo tempo hanno portato alla completa riqualificazione di tutta l’impiantistica sportiva, in passato inagibile, dal Palazzetto di Via delle Colonie allo Stadio comunale Ivano Fronti senza dimenticare la palestra della scuola media Carducci. Oggi in questa splendida giornata di apertura di un evento ospitato in un sito bellissimo non possiamo che essere ancor più convinti di aver fatto la scelta giusta puntando molte energie anche nella progettazione della città del Surf e nella città dello Sport e come anticipato nei giorni scorsi, guardiamo con ottimismo al futuro tanto che Santa Marinella si candida a divenire città dello Sport Europea. È nostra ferma intenzione infatti seguitare in quest’ottica supportare tutte le attività sportive agonistiche ed amatoriali anche acquatiche tanto da essere in procinto a dare il via alla costruzione della nuova piscina comunale”