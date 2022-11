S. Marinella. Tidei: “Facciamo chiarezza sul documento della Corte dei Conti”

SANTA MARINELLA – Il Sindaco Pietro Tidei interviene per fare chiarezza sul recente documento emesso dalla Corte dei Conti in merito alla situazione finanziaria del comune di Santa marinella:

“Trattandosi di argomenti un po’ ostici – esordisce il Primo cittadino – e che abbiamo visto hanno ingenerato commenti allarmistici da parte dei cittadini ed alcuni errori negli organi di stampa, trattiamo intanto il primo, quello riferito al bilancio. Innanzi tutto non c’è nessun nuovo debito. Né di 5 milioni né di 2 milioni e cento. Tutto il debito è sempre quello generato dalla dissennata amministrazione di altri, che, come avrete notato, sono rimasti in opportuno silenzio riguardo a questa faccenda. Il succo del discorso è la gestione dell’anticipazione di cassa utilizzata dal commissario prefettizio e restituita alla Tesoreria nel 2018 con le imposte di competenza del 2017. Questi 5 milioni e 200, questa amministrazione aveva stabilito, con il parere favorevole dei revisori dei conti e supportata da un parere ed una delibera della CdC umbra, di farli rientrare nel mutuo che la OSL dovrà contrarre per la chiusura delle partite aperte e poterlo così restituire in un lasso di tempo lungo. La CdC del Lazio è stata di parere contraria e, in pratica, ci impone di conteggiarlo subito. In virtù di una buona amministrazione abbiamo già una copertura di questa cifra per oltre 4 milioni, e la differenza dovremo recuperarlo sulla spesa corrente”.

Questo avvenimento dovrebbe far capire che il dissesto non è una passeggiata, e avere un bilancio a posto ed equilibrato non è sufficiente – conclude Tidei – Il dissesto è una cosa che lascia strascichi a lungo (qualcuno pensa sia un “chiudiamola qui, chi ha avuto ha avuto chi ha dato ha dato) ed è la stessa legge a stabilire che prima di ridare le chiavi della cassa agli autori debbano passare 10 anni”.