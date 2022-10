S. Marinella. Tidei: “Etruria Residence Village, si vende aria fritta”

SANTA MARINELLA – “Da un po’ di tempo sui social network e su noti siti di e-commerce, alcuni soggetti pubblicizzano la vendita di unità abitative a pochi passi dal mare legate ad un piano di lottizzazione che vedrebbe, addirittura, il gradimento dell’Amministrazione Comunale e del Sindaco. A tal proposito, vorrei dire a tutti i miei concittadini e coloro i quali, attratti dagli annunci ben confezionati con foto decisamente accattivanti e promossi on-line che si sta vendendo il nulla, “l’aria fritta” come dicono in gergo”.

Così in una nota il Sindaco Pietro Tidei, che spiega: “Il piano di lottizzazione denominato ETRURIA RESIDENCE VILLAGE, utile alla realizzazione dei fantomatici appartamenti e villette oggetto di promozione on-line, non solo non è mai stato approvato dall’Amministrazione comunale ma non vi è neanche alcun iter tecnico/amministrativo in corso di approvazione. Invito pertanto i cittadini a diffidare da chi propone unità immobiliari che, al momento, non si realizzeranno neanche con i mattoncini “lego”! Per quanto riguarda le presunte voci di un mio gradimento personale rispetto a questo piano di lottizzazione, ci tengo a precisare che ho già informato le autorità competenti della mia totale estraneità a tutela della mia persona”.