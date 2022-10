S. Marinella. Tidei: “Ecco il programma di interventi verso il 2023”

SANTA MARINELLA – “Come già preannunciato, nei prossimi giorni insieme al capogruppo di maggioranza Andrea Amanati daremo il via a nuovi importanti interventi sul territorio comunale di Santa Marinella Si tratta di manutenzioni ordinarie e straordinarie che devono essere assolutamente eseguite”.

Lo rende noto il Sindaco Pietro Tidei che ha stilato insieme al consigliere Amanati una lista di interventi che dovranno essere compiuti per il decoro e benessere della città: “Ripristino e messa in sicurezza del passaggio pedonale sul ponte ferroviario di Via Punico, più volte segnalato dai residenti; ripristino del manto stradale di Piazza Trieste, attraverso l’utilizzo di un brevetto nazionale, con un sistema innovativo e certificato sarà possibile evitare l’abbattimento dei pini; abbattimento barriere architettoniche, un intervento che si svolgerà in corrispondenza dell’attraversamento pedonale presso la Casina rosa intitolata a Stefano Trincia, in Passeggiata. La nostra intenzione è quella di portare a livello stradale l’accesso sul lungomare; ripristino strada di Via Pontenuovo, tratto da ultimare; riparazione marciapiedi presenti sul territorio, deteriorati dal tempo, già segnalati dai cittadini; ripristino della discesa ambo i lati lungo il passaggio pedonale sul ponte ferroviario di via dei fiori; istituzione di nuovi posti auto riservati a diversamente abili”.

“Questi sette punti – ha consluso Tidei – sono solo una piccola parte degli interventi che al momento riteniamo essere più urgenti sul territorio di Santa Marinella e Santa Severa. Operazioni congiunte con tutte le altre opere ordinarie che il Comune sta portando avanti negli ultimi giorni”.