S. Marinella. Tidei: “Domani la firma dell’atto di compravendita del complesso di via Cicerone”

SANTA MARINELLA – “Domani è una giornata storica per la nostra città. Questa Amministrazione comunale ha finalmente raggiunto il tanto atteso traguardo della firma del contratto di compravendita del complesso di via Cicerone 25, di proprietà della Congregazione delle Suore Benedettine, un ambizioso obiettivo finalmente portato a termine con grande determinazione”.

A dichiararlo il sindaco Pietro Tidei, che aggiunge: “Santa Marinella potrà così disporre di tutti gli uffici comunali e dei servizi necessari in un’unica sede, dove si aggiungeranno anche anagrafe e Santa Marinella Servizi. Il primo cittadino ha il piacere di invitare tutta la popolazione a testimonianza di un punto di svolta dal punto di vista politico ed amministrativo mercoledì 12 ottobre alle ore 10:30 quando finalmente si procederà alla sottoscrizione dell’atto notarile presso la sala consiliare ‘Silvio Caratelli’ in via Cicerone 25. “Si aggiunge un altro tassello di notevole interesse per questa Amministrazione che fino ad ora ha impiegato il proprio tempo per raggiungere importanti risultati per il bene della collettività”.