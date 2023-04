S. Marinella. Tidei: “Concessioni demaniali, l’iter seguito è corretto: lo dice l’Europa”

SANTA MARINELLA – “Anche la Corte di Giustizia Europea, con la sua pronuncia, oggi ancor di più ha confermato che l’iter seguito da questa amministrazione comunale per l’assegnazione delle concessioni demaniali in scadenza è stato regolare e ha rispettato tutti i requisiti previsti dalla legge in materia di trasparenza e libera concorrenza”.

Lo rileva il sindaco Pietro Tidei, che aggiunge: “Non che avessimo dubbi in materiama questo ci conforta e ci consente di ribadire quanto avevamo già avuto modo di dire agli operatori del settore negli incontri avuti, anche solo due giorni fa. L’amministrazione comunale di Santa Marinella, infatti giocando d’anticipo, ha prorogato di dieci anni tutte quelle concessioni demaniali in scadenza che, di fatto sono state riassegnate, tramite un bando pubblico. Una procedura virtuosa che ha già fatto di Santa Marinella un comune costiero illuminato e da imitare,e che credo è sia stata accolto con entusiasmo dagli imprenditori balneari delle nostre due cittadine che operano spesso da decenni, con le loro imprese a gestione familiare e che offrono ad ogni stagione molte opportunità occupazionali anche a giovani del posto. Siamo certi che si tratti di un’iniziativa importante, visto che il provvedimento è in linea con la legge Bolkstein. Tutte le concessioni in scadenza sono state pubblicate all’albo pretorio del comune, e assegnate tramite bando a chi ne ha fatto richiesta. Siamo certi che nessuno potrà impugnare questo atto comunale, in quanto nessuno potrà affermare che la proroga alle concessioni non sia aderente alla sentenza del Consiglio di Stato e a quanto previsto dalle legge europee sulla libera concorrenza e a quanto ha ribadito proprio oggi la Corte di Giustizia Europea che ha ricordato che non può esserci alcuna proroga automatica Ed è esattamente ciò che noi non abbiamo fatto, sapendo che cosi avremmo messo a rischio la validità di tale proroga”.

“Per questo motivo – conclude Tidei – per ogni singola concessione è stato fatto un bando pubblico. Tutto ciò permetterà ai nostri concessionari demaniali di investire con tranquillità sulle loro attività per attrarre sempre nuovi turisti e di dare nuovo impulso alla cosiddetta blu economy o più semplicemente allo sviluppo legato alla fruizione e valorizzazione del nostro mare e delle nostre strutture balneari e ricettive. Infine posso solo concludere affermando di aver dimostrato nei fatti la competenza e lungimiranza di questa amministrazione comunale”.