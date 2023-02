S. Marinella. Tidei: “Avanti con la valorizzazione della Stazione di Santa Severa”

SANTA MARINELLA – Il sindaco di santa Marinella Pietro Tidei ha preso parte ad un’iniziativa promossa dal top management di Ferrovie dello Stato che ha illustrato, presso la sede Anci a Roma, il piano degli investimenti per quanto riguarda il sistema di trasporto, le aree urbane, la valorizzazione del patrimonio immobiliare e il partenariato pubblico e privato.

“In compagnia di altri 50 sindaci provenienti da tutta Italia – sostiene Tidei – ho avuto il piacere di constatare che il nostro territorio potrebbe essere inserito in questo grande piano di investimenti del valore di 160 miliardi, in 10 anni, per rilanciare il sistema urbano del traffico integrato, che comprende non solo le ferrovie, anche le strade e i parcheggi. FS ha grandi aree a disposizione su cui vorrebbe compiere investimenti importanti coinvolgendo il capitale privato. Ho quindi pensato alla grande opportunità per il nostro Comune di poter valorizzare la Stazione di Santa Severa soprattutto in merito al Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale di superficie che dovrebbe partire entro l’anno. Inserendo questa opportunità nel programma di sviluppo di Ferrovie dello Stato, potrebbe essere riservato un bel progetto anche per Santa Severa, così come FS sta compiendo con Santa Marinella, lavori che per altro dovrebbero terminare entro il 2023. Pensando perciò al grande flusso di persone che ogni giorno partono per Roma da Santa Marinella e da Santa Severa e al traffico che piuttosto potrebbe essere intercettato con il treno se solo ci fossero una stazione attrezzata, ristrutturata, moderna ed un parcheggio adeguato. in questo modo il territorio comunale potrebbe offrire un incentivo per molti viaggiatori che avrebbero così la possibilità di usufruire di entrambe le stazioni, essendo facilitati a raggiungere in tempi rapidi Roma. Con questo progetto potremo utilizzare il sistema integrato del traffico treno-gomme soprattutto per la mobilità passeggeri in un’ottica di sviluppo che rende sempre più attrattiva la nostra città”.

Conclude il primo cittadino: “Siamo intenzionati a non lasciarci sfuggire questa gran bella opportunità di investimento per lo sviluppo del territorio e per la nostra città. E’ una sfida che il nostro Comune intende accettare sin da subito ed anzi, è già pronto per dare il via alla fase progettuale’’.