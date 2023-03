S. Marinella. Tidei annuncia: ” Nuovi importanti progetti sul fronte della viabilità”

SANTA MARINELLA – “Approderanno in giunta la prossima settimana per essere approvati due importanti delibere relative a due progetti che avranno un impatto più che positivo sul fronte della viabilità sia di Santa Marinella che di Santa Severa”.

E’ quanto ha voluto anticipare il sindaco Pietro Tidei, che spiega: “La prima e forse anche la più attesa iniziativa, riguarda, senza dubbio la creazione di una strada di collegamento tra via Calabria e via delle Colonie. Si tratta di un intervento che si è reso ormai sempre più necessario, per snellire il traffico molto intenso che interessa i quartieri Fiori e Valdambrini. Con la realizzazione di questa nuova strada, che ricalca il vecchio progetto della Express way, sarà attuato un anello viario che collegherà le due zone più abitate e trafficate di Santa Marinella permettendo, in questo modo di rendere più fluida la circolazione non solo lungo le due arterie interne della città, ma anche lungo la Statale Aurelia. Si tratta di un progetto che sarà illustrato poi nel dettaglio ma che sicuramente sarà molto apprezzato dalla popolazione. Il secondo, ma non meno importante intervento invece rappresenterà un vero valore aggiunto per Santa Severa. Sarà, infatti creata una strada di collegamento tra il centro urbano della frazione turistica e il suo famoso Castello. Non sarà una strada ricoperta di asfalto, ma sarà realizzata con una tecnica che la renderà percorribile a tutti i veicoli a motore”.

“Anche in questo caso – prosegue Tidei – i vantaggi saranno notevoli e non solo sul fronte della circolazione stradale, anche se potrà evitare agli automobilisti di percorrere la via Aurelia per raggiungere il castello. I numerosi visitatori di questo bene monumentale, infatti, potranno raggiungere agevolmente le zone commerciali e il lungomare Pyrgi di Santa Severa e a beneficiarne saranno, senza dubbio, tutte le attività di ristorazione, balneari e i negozi della frazione turistica. Sono convinto che anche queste due opere daranno delle risposte concrete alle esigenze della popolazione, andando a risolvere come nel caso del nuovo anello vario di Santa Marinella, problematiche che da tempo investono automobilisti e pedoni. Tutto ciò a dimostrazione che l’attività progettuale di questa amministrazione non ha mai subito battute d’arresto ma, al contrario prosegue senza sosta e sta portando alla progressiva riqualificazione del nostro territorio e della nostra città, con particolare riguardo ora anche alla frazione di Santa Severa”.