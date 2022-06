S. Marinella. Successo e partecipazione per il weekend d’apertura della stagione estiva

SANTA MARINELLA – Si è concluso con successo e partecipazione per il weekend d’apertura della stagione estiva di Santa Marinella.

L’estate 2022 a Santa Marinella si è inaugurata con l’iniziativa “Rest@te in Centro”, promossa dal Sindaco Pietro Tidei e dalla consigliera delegata alle Pari Opportunità Maura Chegia, volta a far rinascere e valorizzare il centro storico della Perla.

“Abbiamo trascorso un ricco fine settimana in collaborazione con la comunità religiosa per celebrare Santa Marina, la compatrona di Santa Marinella. Una festa che la Città ha saputo accogliere fin da subito. Le giornate si sono trascorse all’insegna dell’arte, della cultura, della storia, riscoprendo le bellezze del nostro territorio, del teatro, della musica, anche dello sport realizzando piccole regate per bambini, coinvolgendo quante più persone possibili, sia grandi che piccini” ha detto il Primo Cittadino.

La scaletta degli eventi estivi ha preso il via dalla mattina del venerdì 17 ed ha proseguito fino a sera con l’emozionante rappresentazione teatrale della compagnia Percuoco. È proseguita sabato con la celebrazione della Santa Messa sulla terrazza panoramica del Porto Turistico e si è conclusa domenica con il suggestivo concerto della Banda Musicale Comunale “Uniti per la Musica” nel cuore del centro storico.

“È soltanto il primo degli appuntamenti che seguiranno nella lunga stagione estiva – ha riferito la consigliera Maura Chegia – È nostra intenzione continuare a festeggiare la compatrona Santa Marina anche negli anni successivi, proponendo una ricca programmazione di eventi che possano coinvolgere sempre più Associazioni e realtà del territorio”.

“Quest’anno trascorreremo un’estate memorabile – ha concluso il Sindaco – caratterizzata da incontri culturali, spettacoli, sport di alto livello, musica, intrattenimento e tanto divertimento. Sarà per noi tutti una rinascita dopo questi due anni di pandemia da covid-19 che ci ha tenuti distanti e lontani. Con accortezza ed attenzione però possiamo tornare a vivere un’estate in festa con appuntamenti organizzati in ogni weekend nei mesi di giugno, luglio ed agosto e rivivere la nostra Città, valorizzando il centro storico”.