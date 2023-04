S. Marinella. Sondaggio di Santoro Comunicare: Tidei al 61%

SANTA MARINELLA – Se si votasse oggi per il rinnovo dell’amministrazione comunale di Santa Marinella in provincia di Roma, il Sindaco Pietro Tidei, già deputato e consigliere regionale, sarebbe rieletto dai cittadini con il 61,25% dei consensi.

Questa la fotografia scattata dall’agenzia Santoro Comunicare di Roma con l’indagine realizzata dal prof. Marco Coccia e che ha coinvolto un campione di 643 intervistati residenti del Comune di Santa Marinella.

Le interviste in tecnica veloce, realizzate in modalità face to face e con due domande a risposta multipla, sono state realizzate tra il 19 ed il 27 marzo 2023 ed hanno interessato il 49,1% di uomini ed il 50,9 di donne maggiorenni. Il campione è statisticamente rappresentativo dei 15251 elettori del Comune di Santa Marinella che si recheranno alle urne nelle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023.

In particolare, la prima domanda “Qual è il suo giudizio sull’operato dell’amministrazione comunale di Santa Marinella?” ha ricevuto le seguenti risposte:

• Giudizio molto positivo: 142 risposte pari al 22,1%

• Giudizio positivo: 284 risposte pari al 44,1%

• Giudizio negativo: 81 risposte pari al 12,6%

• Giudizio molto negativo: 39 risposte pari al 6,1%

• Non so: 97 risposte pari al 15,1%

La seconda domanda “Il prossimo Maggio i residenti di Santa Marinella saranno chiamati alle urne per le Elezioni comunali. Vuole ancora Pietro Tidei Sindaco?” ha visto questi risultati:

• Si: 394 risposte pari al 61,25%

• No: 126 risposte pari al 19,60%

• No so: 123 risposte pari al 19,15%

L’indagine “Il gradimento dell’Amministrazione Comunale di Santa Marinella” è consultabile sul sito www.santorocomunicare.it