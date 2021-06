S. Marinella. SMS gestirà i servizi negli arenili pubblici

SANTA MARINELLA – Affidata, anche quest’anno, alla Santa Marinella Servizi la sorveglianza e la gestione delle spiagge libere del comprensorio comunale.

La società, dopo gli ottimi risultati della passata estate, potrà svolgere questo importante compito grazie a un contributo della Regione Lazio e sulla base di un preciso e dettagliato progetto che tiene conto delle direttive emanate in questa seconda stagione balneare in cui seguitano ad essere in vigore alcune restrizioni.

“Tutte le attività svolte – spiega il Sindaco Pietro Tidei – tramite l’assunzione di 15 steward individuati al termine di una accurata selezione tra i partecipanti al bando, infatti saranno conformi a tutta la normativa che ha introdotto misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 applicabile sull’intero territorio nazionale; saranno previste attività inerenti la sanificazione degli ambienti e delle attrezzature e inoltre saranno assicurate attività informative e di facile accessibilità ai fruitori delle spiagge ed arenili con cartellonistica specifica sulle misure di prevenzione e di distanziamento. Sarà anche garantita la sorveglianza, il servizio assistenza e salvataggio delle principali spiagge ed arenili liberi, come da ordinanza di sicurezza balneare emessa dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia. La Santa Marinella Servizi s.r.l. provvederà ad inviare con cadenza quindicinale ai competenti uffici comunali una relazione dettagliata sull’andamento delle attività affidate e alle spese sostenute”.

Il costo complessivo del progetto sarà pari al finanziamento concesso dalla Regione Lazio ovvero circa 158 mila euro. Si tratta di una iniziativa molto impegnativa che la S.r.l. a totale capitale pubblico si accinge a svolgere con massimo impegno anche in previsione del nuovo boom di presenze turistiche attese principalmente nei mesi di luglio ed agosto

L’avvio del servizio dì assistenza è previsto per sabato 12 giugno e proseguirà fino al mese di settembre.