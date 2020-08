S. Marinella. Settanni: “Imu seconde case, se ci avessero ascoltato…”

SANTA MARINELLA – Dal Consigliere comunale e portavoce del M5S, Francesco Settanni, riceviamo e pubblichiamo:

“Una maggioranza schizofrenica persa fra baldorie e divieti anticovid ha ravvivato la forte calura estiva di questo agosto 2020 con una notizia sensazionale:

‘Santa Marinella: al setaccio le seconde case fantasma’, annunciando che sarà dichiarata guerra alle finte residenze, ovvero a quelle case dichiarate fittiziamente come prime case, al solo scopo di eludere il pagamento dell’aliquota IMU riservata alle seconde case (articolo quotidiano il Messaggero Santa Marinella del 17 agosto 2020).

In realtà, correva l’agosto 2018 e noi del Gruppo consiliare del M5S avevamo già correttamente ‘attenzionato’ il problema richiamando i neo amministratori della Giunta Tidei ad adottare ogni misura idonea a contrastare tale forma di evasione fiscale. Per tutta ‘cortese’ risposta la maggioranza ‘iolosofare’ nella sua spocchiosa superbia che ha da subito imperversato nella nostra cittadina da quando questi lanzichenecchi della politica si sono affacciati sulla scena aveva fermamente respinto la nostra proposta, bocciandola come poco efficace ai fini dei benefici di un comune in dissesto (articoli il Messaggero Santa Marinella del 19 e 22 agosto 2018).

Ci compiaciamo pertanto di apprendere ora che noi eravamo sulla strada giusta con ben due anni di anticipo rispetto a loro e che in questo relazionarsi di maggioranza-opposizione avevamo fatto, come sempre giustamente e con la serietà che contraddistingue il nostro operato, con l’interrogazione del 4 settembre 2018 (che per memoria collettiva allego a questo post) delle proposte utili, sensate e idonee al bene della collettività con il fine superiore di aiutare la città a risanare il proprio bilancio e dare un segnale per il rispetto della legalità e di quel principio costituzionale che all’art. 53 stabilisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e dei criteri di progressività cui deve essere informato il sistema tributario.

Se in questi due anni questa maggioranza presupponente avesse messo già in atto i controlli che noi avevamo già allora auspicato, il cammino verso il pareggio di bilancio sarebbe stato più agevole mentre, se andiamo bene a guardare, finora, sono stati molto deludenti i risultati della lotta all’evasione che emergono dai bilanci da essi votati e il pareggio di bilancio da essi propagandato potrà rivelarsi l’ennesimo flop qualora l’obiettivo del project financing dell’area ‘ex Fungo’ e parcheggi dovesse fallire. Ci auguriamo quindi che per il futuro un pò di umiltà da parte di questa maggioranza e di riconoscimento del ruolo propositivo dell’opposizione, possa essere di stimolo alla crescita di un’atmosfera di maggiore cooperazione ed armonia che non potrebbe che fare bene a tutta la città. Questo clamoroso caso, sia pur nel piccolo della nostra città, dimostra quanto sia facile dar torto agli avversari politici per poi fare le stesse cose che gli avversari chiedono e la politica, se vuole essere invece essere uno strumento al servizio dei cittadini in cui essi ripongono fiducia e credibilità, non può e non deve essere ipocrita bensì coerente.”

Francesco Settanni – Consigliere Portavoce M5S