S. Marinella. Sabato l’inaugurazione di via delle Colonie

SANTA MARINELLA – “Finalmente via delle Colonie sarà inaugurata sabato 15 aprile”. Lo annuncia con soddisfazione il sindaco Pietro Tidei che ricorda agli automobilisti di rispettare i limiti di velocità e soprattutto la nuova cartellonistica stradale. “Si tratta di una nuova viabilità sperimentale che renderà ancora più sicura la percorrenza di via delle Colonie per pedoni e automobilisti, in quanto tornerà ad essere a doppio senso di marcia – prosegue Tidei – La notizia è stata accolta positivamente dagli abitanti di Santa Marinella i quali da oltre 10 anni, erano costretti a compiere tortuosi e lunghi giri, per raggiungere non solo le loro abitazioni, ma anche alcuni importati edifici pubblici che ricadono proprio lungo questa arteria. L’anello viario, che interessa il Rione Combattenti, la zona più abitata dell’entroterra cittadino, che costringe gli automobilisti a percorrere via IV novembre in direzione Roma e via delle Colonie, se si viaggia verso nord, aveva provocato non pochi disagi a causa dei lavori di restyling terminati solo da alcuni giorni. Un’ordinanza, emessa ora dal comando di polizia locale, è destinata a modificare, anche stanzialmente, la situazione, al punto che non appena partirà la sperimentazione, sarà richiesta la massima attenzione da parte degli automobilisti, abituati a percorrere a senso unico la strada”.

“Il ripristino del doppio senso in molti tratti – ha ribadito il sindaco Tidei – non comporta alcun rischio. Tutto ciò è stato reso possibile a seguito di sopralluoghi tecnici e soprattutto perché, grazie agli ultimi importanti interventi eseguiti, è stato effettuato il ripristino di tutta la pavimentazione stradale. In contemporanea è stato disposto il posizionamento di una nuova segnaletica e cartellonistica stradale, oltre alla creazione dei necessari attraversamenti pedonali. La decisione è stata presa anche in considerazione di due importanti fattori. Via delle Colonie è molto trafficata perché conduce anche a due istituti scolastici. Inoltre si è ritenuto opportuno snellire e ottimizzare, anche in virtù del prossimo avvio della stagione turistica, il traffico urbano di Santa Marinella. Si tratta, come detto in premessa di una fase sperimentale, che resterà in vigore fino al prossimo 31 ottobre”.