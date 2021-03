S. Marinella. Raggiunte e consegnate per le firme per i referendum

SANTA MARINELLA – Dal Comitato referendario di Santa Marinella riceviamo e pubblichiamo:

“E alla fine come nelle migliori tradizioni Democrazia e Partecipazione hanno trionfato!

Grazie alla passione e all’impegno di tanti volontari e di moltissimi cittadini che si sono recati in massa ai banchetti, nonostante le circostanze, i referendum sulla difesa dei beni comuni e la tutela del patrimonio pubblico si svolgeranno. Sono state consegnate in Comune le firme necessarie a promuovere la consultazione, anzi tante firme in più di quelle che sarebbero servite.

E’ un risultato storico quello che è stato ottenuto dal Comitato dei cittadini per i referendum “Santa Marinella per il Bene Comune”. Mai finora nella nostra città, infatti, si era svolto un referendum comunale. Ora ce ne saranno addirittura 5 tutti insieme. Le consultazioni riguarderanno la gestione del cimitero comunale (tra i 5 il quesito più firmato), della Farmacia comunale, dei parcheggi pubblici, dello stabilimento Perla del Tirreno e arenile adiacente e della piazza nella zona “ex fungo”.

Il risultato è ancora più clamoroso se si considera che le firme sono state raccolte in appena due mesi, mentre il regolamento ne prevede ben 6. Mancano ancora due settimane e per ben due mesi e mezzo, infatti, per senso di responsabilità e rispettando e tutelando la salute dei cittadini, il Comitato ha deciso di interrompere la campagna a causa del Covid. E mentre in tutta Europa per agevolare il corretto confronto democraticoi termini delle raccolte firme venivano prorogati, , qui a Santa Marinella l’amministrazione ha fatto di tutto per ostacolarlo. Appena venerdì è arrivata la risposta incommentabile del Sindaco Tidei agli avvocati del Comitato, nella quale il primo cittadino affermava che secondo lui nel periodo di zona rossa si sarebbero potute raccogliere firme al Comune anche nei giorni di Natale, di Santo Stefano, di Capodanno e per l’Epifania. Se a questo aggiungiamo che per volere dello stesso Sindaco questi referendum non avranno valore abrogativo, in quanto l’amministrazione ha bocciato la proposta di inserire questa tipologia di consultazione nello Statuto, ci rendiamo conto di quanto i referendum siano stati osteggiati da Tidei& Company.

Proprio per questo il risultato ottenuto ha un valore enorme! E’ la dimostrazione lampante di quanto gli abitanti siano stanchi di scelte calate dall’alto e di quanto sia grande la voglia di partecipare e incidere su decisioni fondamentali per la città. I cittadini si sono ripresi da soli un ruolo importante nella vita sociale e politica di Santa Marinella. Con le loro firme hanno ricordato a Tidei che non è il padrone della città e hanno ribadito che la città appartiene a loro. Un passo significativo verso la gestione di Santa Marinella nell’interesse di tutti invece di favorire solo pochi. L’obiettivo finale e ambizioso è quello di costruire una città a misura dei propri cittadini rilanciando il valore che i Beni Comuni ricoprono nella nostra società.

Il Comitato dei cittadini per i referendum “Santa Marinella per il Bene Comune” ringrazia le tantissime persone che, nonostante la raccolta si sia svolta durante i giorni più freddi dell’inverno, nonostante si sia svolta in periodo pandemico, nonostante i tentativi di sabotaggio dell’amministrazione, si sono recati ai banchetti per permettere di scrivere una delle pagine più importanti nella politica locale. Orgoglio misto a gioia ha invaso i componenti del comitato e tutti coloro che hanno partecipato a questa esaltante esperienza.

Da oggi potremmo dire che Santa Marinella ha riscoperto il piacere di partecipare ed è pronta a difendere il proprio futuro. Finalmente i cittadini sono tornati centrali nelle decisioni che contano!”.

Comitato referendario Santa Marinella