S. Marinella. Pronta la gara di affidamento di Orto Botanico, Parco Kennedy e Green Park

SANTA MARINELLA – Sarà pubblicata a breve una gara per affidare, definitivamente a soggetti privati la gestione, manutenzione e ristrutturazione dei parchi cittadini di Santa Marinella ovvero l’Orto Botanico, il Parco Kennedy, e il Green Park.

“Le procedure – spiega il Sindaco Pietro Tidei – in pratica tre piccole forme di project financing si svolgeranno in base ai progetti già presentati dalle associazioni o società interessate ad acquisire in particolare la gestione della area verde e della ex pista di pattinaggio del Green Park e del vasto parco pubblico dell’Orto Botanico del Lungomare Capolinaro. Anche altre imprese potranno pertanto partecipare a questa gara e nel caso apportare delle proposte migliorative, dopodiché si procederà all’ affidamento del parco al vincitore del bando. Ritengo si tratti di una iniziativa davvero molto importante, a cui questa amministrazione sta lavorando da tempo e che permetterà, dopo anni ed anni di incuria e abbandono di restituire finalmente alla città e ai suoi abitanti e ai turisti, aree attrezzate e confortevoli. Chi si aggiudicherà infatti la gestione del parco pubblico che avrà il compito di investire per migliorare il look dell’area verde per posizionare nel caso giochi per bambini e anche aprire un punto ristoro. Ci saranno nuovi investimenti anche per quanto riguarda il Parco Kennedy ma in particolare si procederà alla riqualificazione e apertura del Green Park e dell’Orto Botanico. Il tutto praticamente a costo zero per le casse del Comune e attraverso la realizzazione di progetti che oltre ad abbellire i parchi e dunque la città forniranno anche un importante servizio alla popolazione agli anziani alle famiglie con bambini”.