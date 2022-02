S. Marinella. Presto un parco pubblico nella zona Quartaccia

SANTA MARINELLA – “A Santa Marinella sarà presto realizzato un parco pubblico nella zona Quartaccia”. Ad annunciarlo è il Sindaco Pietro Tidei.

“Il comune intende acquistare da Enel un’area per realizzare uno spazio verde, in una zona della città che al momento è sprovvista di una struttura pubblica – spiega il Sindaco – Il parco potrà ospitare una zona relax per famiglie ed un’area riservata al park dog. Desideriamo realizzare uno spazio pubblico per dare alla città un futuro sviluppo e l’opportunità di poter usufruire di un’area accogliente per lo svago, per la pratica dello sport all’aria aperta, per le famiglie e soprattutto per i loro amici a quattro zampe. Un particolare ringraziamento al consigliere Andrea Amanati per il suo costante impegno e presenza sul territorio”.