S. Marinella. Presto l’adozione da parte della Giunta del nuovo piano utilizzo arenili

SANTA MARINELLA – “Ultimi atti per arrivare in poche settimane alla definitiva adozione da parte della Giunta, del nuovo Piano degli Arenili di Santa Marinella, un’iniziativa che disciplina tutti gli interventi, che possono essere attuati lungo il litorale e che va incontro alle legittime esigenze di tutti gli operatori balneari di Santa Marinella e Santa Severa”. Lo dichiarano il sindaco Pietro Tidei e l’assessora all’urbanistica Roberta Gaetani.

“Il precedente ed ultimo Pua infatti, era stato approvato in consiglio comunale nel 2007 – spiega Tidei – Da allora, l’iter non aveva più avuto seguito ed il Piano di Utilizzo degli Arenili negli anni successivi era rimasto chiuso nei cassetti. Di recente però è stato necessario anche rivedere lo studio, in base alle nuove direttive emanate dalla Regione e pertanto abbiamo agito proprio in questa direzione. Con grande impegno e prima della fine di questo mandato, saremo in grado di adottare con una delibera di Giunta, che successivamente entro 60 giorni verrà ratificata dal consiglio comunale il nuovo Pua che, di concerto con le associazioni di categoria, sarà poi inviato in Regione per la sua successiva approvazione. Questo come anticipato in premessa, sarà per gli operatori balneari un fatto importantissimo, perché non solo siamo uno dei pochissimi comuni in Italia ad aver potuto assegnare per dieci anni le concessioni demaniali in scadenza, in quanto l’iter si è svolto attraverso un bando pubblico, e dunque rispettando tutti i criteri e profili imposti oggi alla legislazione nazionale ed europea in rifermento ovviamente alle direttive della Bolkestein. Con l’approvazione da parte della Regione del Pua adottato dal Comune saranno fornite agli operatori concrete direttive su come potersi muovere per rendere le loro spiagge più attraenti, competitive a tutto vantaggio dell’offerta turistica del territorio. Questo permetterà agli imprenditori del settore di prevedere investimenti sulle proprie attività, in particolare stabilimenti balneari, migliorando le infrastrutture, implementando i servizi offerti ai clienti e questo grazie alla stabilità che l’Amministrazione gli ha garantito”.

Infine il sindaco Tidei e l’assessora Gaetani hanno voluto ringraziare il responsabile e i dipendenti dell’ufficio demanio del Comune e anche la delegata al demanio Danila Verzilli, che ha sempre seguito tale vicenda anche quando era consigliera comunale.