S. Marinella. Presentato il progetto della Città del surf

SANTA MARINELLA – E’ stato ufficialmente presentato, nella sede comunale di Santa Marinella, il progetto della Città del Surf, realizzato da una società specializzata del settore, che andrà ad allestire una serie di infrastrutture, perfettamente compatibili e rispettose dell’ambiente, con il solo obiettivo di andare a valorizzare e rendere più fruibile anche a tutti i turisti e ai bagnanti, un tratto di costa famosa in tutto il mondo con il nome di Banzai Beach.

Il progetto, che sta acquisendo ora tutti i necessari permessi potrà essere attuato , già nei prossimi mesi, ed interesserà i terreni privati che si affacciano lungo l’arenile roccioso, che è anche quello frequentato, durante tutto l’arco dell’anno, dagli amanti di questo sport acquatico, che spesso provengono anche da altre regioni d’Italia.

Presente all’incontro il candidato sindaco Pietro Tidei oltre ad esponenti e funzionari dell’amministrazione comunale, in particolare i responsabili degli uffici urbanistica e demanio, anche il comandante della Capitaneria di Porto dell’ ufficio locale marittimo di Santa Marinella, ed alcuni rappresentanti della categoria dei balneari e delle associazioni di surf.

Il responsabile commerciale dell’impresa ha potuto illustrare, attraverso diapositive e ricostruzioni virtuali in 3D, uno studio volto a rendere attrezzata e accogliente, e non solo per chi pratica il Surf, la vasta area che confina con via Umberto Nobile, la strada di accesso dalla via Aurelia a Banzai Beach e la zona demaniale che, ovviamente, resterà liberamente fruibile.

“Il progetto – ha spiegato Tidei – prevede per prima cosa la nascita di due torrette che potranno essere utilizzate da esperti di salvamento per monitorare lo specchio acqueo a tutto vantaggio della balneazione e non solo di chi pratica il surf ma di tutti i bagnanti che nel periodo estivano affollano questo tratto di litorale. Per rendere la zona molto più attrattiva oltre che attrezzata con servizi ad uso degli sportivi e una passerella che conduce fino alla battigia, è’ stata prevista la creazione di un zona relax, con gazebo e ombrelloni e lettini con vista mare, un’area area food and beverage coperta da strutture in legno, un parco giochi per bambini, una zona dove poter ospitare anche incontri ed eventi culturali. E’ stata inserita la presenza di bagni docce e spogliatoi, ma la vera novità consiste nella creazione di una piccola piscina con un simulatore di onde, che verrà realizzata proprio all’interno di quella che è stata giustamente definita a città del Surf. La vasca rappresenterà un’ulteriore attrattiva che permetterà ai surfisti anche nei periodi di bonaccia, sopratutto in estate quando, con le ottime condizioni meteo difficilmente si verificano mareggiate e onde da sfidare, di allenarsi con la propria tavola , simulando per l’appunto un’ uscita in mare. A margine dell’ area dedicata all’ accoglienza di bagnanti e sportivi, saranno creati dei parcheggi. Infine i progettisti hanno voluto precisare che sarà mantenuta inalterata anche tutta la vegetazione e non sarà modificata la duna naturale presente nella zona che, al termine di tutti gli interventi previsti, diventerà un luogo di indubbio fascino e un ulteriore valore aggiunto anche per Santa Severa e Santa Marinella”.