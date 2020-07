S. Marinella. Prc: “Ampliamo e difendiamo i beni comunali”

SANTA MARINELLA – Dal Prc di Santa Marinella riceviamo e pubblichiamo:

“IL PRC esprime apprezzamento per la decisione dell’Amministrazione Comunale di S. Marinella di procedere all’acquisto dell’immobile delle Suore Benedettine, in Via Cicerone , già utilizzato dalle suore come scuola primaria e come casa per le vacanze ed attualmente adibito a plesso temporaneo di scuola primaria dell’I.C. ‘Piazzale della Gioventù’.

Da sempre il PRC auspica che gli immobili abbandonati o sotto-utilizzati di S. Marinella vengano acquisiti per le necessità abitative ed i servizi anziché procedere a nuove costruzioni che generano ulteriore consumo di suolo. Uno dei tanti servizi mancanti è proprio la sede comunale.

Se l’acquisto, come annunciato, avesse come fine il trasferimento di molti degli uffici comunali in una sede unificata ci sarebbe un vantaggio per i cittadini nella fruizione dei servizi amministrativi ed un risparmio di bilancio per i numerosi canoni di locazione attualmente pagati dal Comune per gli uffici dislocati in immobili privati.

L’acquisto dell’immobile da parte del Comune per 3 milioni di euro dimostra ancora una volta quanto insensato sia il ricorso allo strumento del project financing per cui gli immobili, anziché arricchire il patrimonio comunale, finiscono nella disponibilità di qualche privato per diversi decenni. Vista la possibilità per il Comune di contrarre mutui così importanti, come mai non è stata scelta questa strada per la ristrutturazione della passeggiata?

Non vorremmo inoltre che il Comune, per far fronte alla spesa, alienasse il resto del patrimonio immobiliare comunale (Sede comunale attuale in via Rucellai, la ex scuola in via della Libertà o l’anagrafe sul lungomare Marconi): mancando a S. Marinella qualsiasi tipo di servizio, dal Nido ad una sede per le associazioni del territorio, sarebbe davvero grave non perseguire soluzioni adeguate al fine di destinare il patrimonio comunale esistente ad uso pubblico”.

Partito della Rifondazione Comunista – S. Marinella