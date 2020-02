S. Marinella. Per il Pyrgi un’altra sconfitta che fà male

SANTA MARINELLA – Testa a testa per tutti e quattro i quarti tra Pyrgi e Gaeta, ma alla sirena ha la meglio il Gaeta per due soli punti. Finisce 94 a 92 alla sirena finale. Tanti gli episodi, alcuni di errata valutazione e altri anche sfortunati, che uniti a qualche errore di troppo in fase difensiva hanno portato il Gaeta ad essere corsara al Pala De Angelis.

Dopo che all’intervallo si era andati a riposo con il Pyrgi avanti di due sole lunghezze, 48 a 46, incrementato di uno nel terzo, c’è stato poi il ritorno di Gaeta che con un più 5 nell’ultimo tempo, un canestro da tre è arrivato nei secondi finali sul ribaltamento di campo, ha in pratica capovolto il parziale dando la vittoria agli ospiti. E’ un Pyrgi targato baby quello che regge il confronto con il quotato avversario, ben cinque sono stati inseriti in lista R, di cui due impiegati come play. Buoni i segnali pervenuti a coach Corrao, contavano si i due punti ma serviva anche una reazione dopo il periodo buio da cui proveniva. La squadra ha messo sul parquet del Pala De Angelis tutto quello che aveva nelle gambe per tentar di vincere, tanta l’energia messa in campo già dalla palla a due di inizio match, forse troppa visto che nei momenti clou della gara è poi mancata. Un plauso va anche ai giovani che hanno disputato un buon match, i due play impiegati non raggiungevano il diciottesimo anno d’età, che con i restanti ben si sono districati in un campionato cosi difficile. Bisognerà alzare l’asticella sul fronte difensivo, forse l’unico neo sul piano tattico, cosi come andranno riviste le percentuali dai tiri liberi, troppo basse specialmente ad inizio gara. Certamente provenire da un periodo cosi nero non ha aiutato, ma quando il Pyrgi ha giocato da squadra è stata quasi incontenibile. Questa la strada da percorrere.

IL TABELLINO

3a ritorno C Silver -Girone A-

Bk Pyrgi 92 vs Bk Serapo Gaeta 94

Parziali: 21-21; 27-25; 24-23; 20-25

Bk Pyrgi S.Severa: D’Emilio 22, Di Francesco, Antista 4, Cimò 7, Baraldi, Biritognolo 2, Hnini 16, Marrero 25, Galli, Fontana 16, Ferretti, Agudio. All. Corrao

Basket Serapo Gaeta: Di Dia 3, Norbedo 28, Richotti 23, Santaniello, Scampone 29, Valente F. 9, Antetomaso J., Antetomaso M. 2. All. Cianciaruso