S. Marinella. Passeggiata, Coalizione Futuro: “L’ennesimo bluff”

“È di questi giorni la notizia che allo stabilimento della Perla del Tirreno un abbonamento stagionale in prima fila con cabina arrivi a costare fino a 3500 euro. Mentre imperversano le giuste proteste e l’amarezza dei cittadini, il Comune risponde tirandosi fuori dal problema: ci penserà la Ditta aggiudicatrice della Concessione, la Beach Management, la stessa che ha proposto il project financing della Passeggiata. Si è aggiudicata il bando con un rialzo di appena lo 0,3%, (pari a 3303 euro in più) e darà al Comune più o meno la stessa cifra di sempre (circa 300mila euro) per tre anni consecutivi.

In cambio, l’amministrazione comunale chiede il restyling della Passeggiata, ampiamente propagandato sulla stampa, sul quale varrebbe la pena entrare nel merito un po’ più in dettaglio. Se fosse possibile, ma non lo è.

Infatti risulta ben difficile valutare le opere in maniera appropriata: vengono citati in maniera vaga e non dettagliata lavori di consolidamento del solaio, di murature e pilastri e la bonifica ambientale sottostante la passeggiata. Mancando qualunque riferimento alle condizioni attuali, da cui dovrebbe derivare la reale entità del progetto in termini qualitativi e quantitativi, si profila una completa delega dell’amministrazione allo stesso soggetto esterno, che dovrebbe effettuare sia la verifica strutturale che le attività conseguenti. Il comune delega tutto, senza neanche un autonomo studio iniziale in grado di fornire indicazioni sulle necessarie azioni di risanamento da effettuare.

Insomma! L’amministrazione si affida a una ditta (che dovrebbe esser oggetto di controlli da parte del comune) e le regala il ruolo di controllore di sé stessa! Il concessionario concentrerà in sé tutti i ruoli: ma quale interesse potrebbe avere l’impresa aggiudicataria ad impiegare i migliori materiali e le migliori professionalità, se nel suo agire ha carta bianca da parte del Comune?

Del restyling della Passeggiata vero e proprio annunciato dal Sindaco, nell’atto di concessione semplicemente non vi è nulla.

Ovviamente, nessun obbligo di attività propedeutiche alla destagionalizzazione: lido sfruttato per i mesi estivi e poi il nulla per il resto dell’anno.

È la replica della storia di sempre, Il Comune dà in concessione un bene pubblico… e poi ritocchi qua e là. Nel frattempo la nostra spiaggia pubblica più bella si trasforma nella spiaggia esclusiva per pochi!

Ancora una volta lo stesso metodo: decisioni calate dall’alto, senza alcuna condivisione e coinvolgimento dei cittadini. A un mese dalla fine del suo mandato, l’amministrazione non doveva sottoscrivere un impegno di questo tipo, i cui effetti ricadranno sul nuovo governo cittadino.

La Passeggiata merita una seria operazione di riqualificazione, con un progetto che derivi da una discussione pubblica, condivisa e sostenibile. Una grande piazza sul mare per tutti e l’occasione per lo sviluppo di attività culturali e sportive marine che possano attrarre durante l’intero arco dell’anno creando anche opportunità per i nostri ragazzi.

Questo è quello che noi prevediamo nel nostro programma elettorale, questo è quello che faremo”.

Coalizione Futuro – Il Paese che Vorrei, M5S, Generazione Green, Santa Marinella Solidale